Власти Екатеринбурга планируют снести 864 нелегальных гаражей и стоянок

До 2025 года мэрия Екатеринбурга намерена снести 864 нелегальных металлических гаражей и будок охраны несанкционированных стоянок. Об этом сообщает портал 66.ru cо ссылкой на программу «Управление земельными ресурсами Екатеринбурга на 2021–2025 год».

Ежегодно планируется ликвидировать 168 гаражей и 120 будок охраны, при этом для каждого района установлены свои целевые показатели. Так, наибольшее количество гаражей должны снести в Железнодорожном районе (40 в год), а наименьшее – в Орджоникидзевском (три).

Вынос гаражей коснется только тех строений, что находятся в санитарно-защитных зонах социальных объектов, в охранных зонах объектов коммунальной инфраструктуры и в границах автомобильных дорог.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что мэр Алексей Орлов поручил активизировать работу по выносу нелегальных киосков и павильонов. В течение года город должен ликвидировать 110 незаконных НТО.

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