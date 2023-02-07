Вице-президент США Камала Харрис примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Вице-президент США Камала Харрис возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17–19 февраля в Баварии. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Кирстен Аллен.

«Выступление вице-президента в Мюнхене продемонстрирует трансатлантическое единство и решимость, глобальное лидерство США и нашу неизменную приверженность поддержке Украины»,— заявила госпожа Аллен.

Помимо этого Камала Харрис встретится с лидерами стран—участниц конференции, чтобы «продолжить интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками и партнерами в отношении Украины и других региональных и глобальных проблем».

Камала Харрис возглавляла делегацию США на международной конференции в Мюнхене и в прошлом году.

Как отмечает информационное агентство Reuters, в течение двух лет при поддержке президента США Джо Байдена Камала Харрис пыталась найти свою «внешнеполитическую нишу», встречаясь с иностранными лидерами в Белом доме и укрепляя отношения с разными странами. Однако, по мнению журналистов газеты The New York Times (NYT), определить свою роль в политике США ей так и не удалось.

«Болезненная реальность заключается в том, что… десятки демократов в Белом доме, на Капитолийском холме и по всей стране, включая тех, кто помог внести ее в партийный список 2020 года, заявили, что она не справилась с задачей проявить себя как будущий лидер партии, не говоря уже о лидере страны»,— отметила NYT в своей вчерашней статье.

Это обстоятельство может повлиять на результаты следующих президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Учитывая тот факт, что в свои 80 лет Джо Байден уже стал самым пожилым президентом в американской истории, отданные за него голоса фактически будут означать голоса за Камалу Харрис, поясняет The New York Times.

Официальную делегацию из России организаторы Мюнхенской конференции в текущем году не позвали в знак протеста против российской военной операции на Украине. Вместо этого они пригласили к участию представителей российской оппозиции, находящихся за рубежом. В МИД РФ по этому поводу отметили, что «некогда уважаемая конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью». «В нынешнем формате она является лишь продолжением западного мейнстрима по демонизации ряда стран»,— заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Анна Фомина