Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WhatsApp обновил функцию статусов

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустил обновление для статусов: появилась возможность делать голосовые статусы, а также ограничивать аудиторию, которая видит статусы пользователей. Теперь можно оставлять реакции на статус и видеть «кольца» вокруг своих контактов, сигнализирующие об обновлении их статусов.

Голосовые статусы могут иметь продолжительность не более 30 секунд, а настройки конфиденциальности позволяют выбрать аудиторию, для которой будет показываться этот статус при каждом его обновлении. Если в статусе закреплена ссылка, то для пользователей будет автоматически показываться предпросмотр страницы, на которую она ведет. Это похоже на то, как показываются ссылки при отправке сообщений. Обновление уже вышло и постепенно станет доступно всем пользователям.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...