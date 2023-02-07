WhatsApp обновил функцию статусов

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустил обновление для статусов: появилась возможность делать голосовые статусы, а также ограничивать аудиторию, которая видит статусы пользователей. Теперь можно оставлять реакции на статус и видеть «кольца» вокруг своих контактов, сигнализирующие об обновлении их статусов.

Голосовые статусы могут иметь продолжительность не более 30 секунд, а настройки конфиденциальности позволяют выбрать аудиторию, для которой будет показываться этот статус при каждом его обновлении. Если в статусе закреплена ссылка, то для пользователей будет автоматически показываться предпросмотр страницы, на которую она ведет. Это похоже на то, как показываются ссылки при отправке сообщений. Обновление уже вышло и постепенно станет доступно всем пользователям.

Евгений Федуненко