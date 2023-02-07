В Татарстане устроивший ДТП с участием скорой помощи водитель был без прав

Водитель легковой машины, который устроил аварию с участием скорой помощи в Набережных Челнах, был без прав. Кроме того, у него не был оформлен полис ОСАГО. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером на перекрестке проспектов Вахитова и Сююмбике. Водитель скорой помощи выехал на красный свет с включёнными проблесковыми маяками, без включённого специального звукового сигнала. При этом он не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с легковой машиной. После этого последняя совершила наезд на бордюр и опрокинулся на правую сторону. Позже по факту аварии возбудили уголовное дело.

На водителя легковой машины составлены административные материалы по ч.1ст. 12.7, ч.2 12.37 КоАП РФ, а его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

В результате аварии были госпитализированы четыре человека: оба водителя и два фельдшера. Все они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

"Ъ-Казань"