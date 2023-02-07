Семье убитого замначальника тамбовского управления автодорог не удалось ужесточить приговор его пасынку

Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда оставила без изменения приговор Ленинского райсуда Тамбова от 8 декабря, которым 31-летний Александр Романов был приговорен к десяти годам лишения свободы из-за убийства своего отчима — замначальника управления автомобильных дорог и транспорта региона Виктора Вакульчика. Приговор уточнен лишь в отношении срока ареста, наложенного на имущество (земельный участок и пять автомобилей), сообщили в облсуде.

Потерпевшими были признаны жена и дочь чиновника. Одна из потерпевших подала апелляционную жалобу на приговор, сочтя его чрезмерно мягким.

Суд установил, что 14 февраля 2022 года фигурант вооружился ножом и ждал отчима в подъезде дома по улице Астраханской в Тамбове. «Увидев, что мужчина вышел из квартиры, он подошел к нему, ударил несколько раз кулаком по голове, после чего достал из кармана пальто нож и нанес еще не менее 15 ударов»,— рассказывали в региональном управлении СКР. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчина обиделся на отчима из-за того, что тот был недоволен его работой и грозился уволить с должности гендиректора ООО «Совимакс», обвиняя пасынка в неумелом руководстве, приведшем «к существенным долговым обязательствам». Психолого-психиатрическая судебная экспертиза психических расстройств у осужденного не выявила.

Олег Мухин