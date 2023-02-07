«Фирма "Аква-Дон"» утроила выручку в 2022 году

ООО «Фирма "Аква-Дон"», входящая в «Группу Агроком», в 2022 году увеличил выручку в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает «Интерфакс-Юг». Также производитель нарастил выпуск продукции в 2,3 раза.

Как сообщили в компании, рост производства обусловлен освободившимися нишами на отечественном рынке. Также за последние два года производитель перестроил политику продаж, расширил сбыт продукции.

«В текущем году прогнозная выручка планируется скромнее, но в рамках роста рынка бутилированной воды до 25%», — сообщили в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма "Аква-Дон"» было зарегистрировано в 1996 году. Специализируется на производстве безалкогольных напитков. Бенефициаром предприятия выступает Киряки Саввиди. Фирма выпускает продукцию под брендами «Аксинья», «Иверская», «Баланс Se+Zn». В 2021 году выручка предприятия составила 106,8 млн руб., а чистая прибыль — 18,7 млн руб.

Анастасия Назарова