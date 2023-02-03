Продажи Lada Granta в январе выросли более чем в два раза

Продажи Lada в январе 2023 года в России составили 17,4 тыс. автомобилей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании.

Самой популярной моделью по-прежнему остается Lada Granta, на которой в январе остановили выбор 11,9 тыс. российских покупателей. По сравнению с январем 2022 года зафиксирован более чем двукратный рост продаж этой модели (115,4%).

Продажи Lada Niva составили 4,95 тыс. машин, что на 94% выше показателя января 2022 года.

По данным АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке превышает 40%.

Сергей Титов, Ульяновск