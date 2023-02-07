Суд на Кубани лишил прав водителя, совершившего более 130 нарушений ПДД за год

Суд в Краснодаре лишил водительских прав мужчину за выезд на «встречку», это нарушение стало последним из более чем 130 совершенных им в 2022 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Решение вынес мировой судья судебного участка №45 Прикубанского внутригородского округа Краснодара. Он установил, что правонарушение мужчина совершил 19 декабря минувшего года во время движения по ул. 40 лет Победы в Краснодаре. При этом в ходе рассмотрения дела выяснилось, что он является злостным нарушителем ПДД, при этом часть штрафов за них не оплачена.

В итоге суд лишил мужчину водительских прав на четыре месяца. Вернуть права будет возможно только после проверки знания нарушителем Правил дорожного движения, говорится в сообщении.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Михаил Волкодав

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