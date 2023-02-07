Реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске завершат 2023 году

Ремонт крупного спортивного комплекса в Новосибирской области – бассейна СКА будет завершен до конца этого года, сообщила сегодня пресс-служба губернатора.

По проекту старый корпус бассейна был демонтирован, и на существующих фундаментах идет строительство нового спортивного комплекса в 3-4 этажа. Площадь нового корпуса составит более 5 тыс. кв. м. Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«В прошлом году в связи со сложившейся экономической ситуацией и неконтролируемым изменением цен на стройматериалы, процесс строительства приостанавливался, произошла смена подрядчика», - рассказал министр строительства Алексей Колмаков.

Сегодня на площадке строители ведут кирпичную кладку перегородок и стен, монтируют надколонники и балки перекрытия. В новом спорткомплексе по проекту будут оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной.

Вопрос реконструкции бассейна с чашей 50 м, который ранее принадлежал Минобороны, обсуждался в регионе с 2018 года. В 2020 году работы были оценены в 450 млн руб.

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Лолита Белова