Суд оштрафовал рабочего Уралвагонзавода на 100 тыс. рублей за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд признал рабочего Уралвагонзавода Романа Рогозина виновным в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) и оштрафовал его на 100 тыс. руб. Как рассказала «Ъ» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Новосильцева, причиной стал комментарий, который Роман Рогозин опубликовал в соцсети под постом о концлагере Освенцим.

«В посте было указано, что в концлагере совершались массовые преступления в отношении евреев. Рогозин разместил комментарий, в котором позитивно отозвался об этом лагере»,— пояснила госпожа Новосильцева.

Адвокат Рогозина Александр Демшин заявил, что защита намерена обжаловать решение суда. «Никакого умысла высказывать мнение о легализации нацизма у него не было. Он решил потроллить»,— подчеркнул господин Демшин. Он добавил, что статус обвиняемого не повлиял на работу Романа Рогозина на Уралвагонзаводе.

Катерина Якушева, Екатеринбург