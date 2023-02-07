Депутаты ЛДПР прокомментировали информацию о возможных претензиях к использованию образа Чебурашки

Депутаты от ЛДПР в Красноярском крае прокомментировали информацию о возможных претензиях киностудии «Союзмультфильм» из-за образа Чебурашки рядом с партийной символикой в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале реготделения партии. В частности, в финале видеоролика рядом с персонажем опубликована надпись: «Смотришь Чебурашку? Выбирай ЛДПР!».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Союзмультфильм» якобы намерен подать юридическую претензию из-за использования образа Чебурашки на кинопоказе, который организовало красноярское отделение ЛДПР. «Нет понимания, что можно нам предъявить – мы на этом не пытались заработать. Наоборот, заплатили за просмотр фильма, пригласили жителей Красноярска познакомиться с этой кинолентой. С нами от «Союзмультфильма» никто не пытался связаться, об информации узнали из СМИ», - рассказал «Ъ-Сибирь» депутат горсовета Красноярска Семен Сендерский.

Депутат законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков также отметил. что «коммерческого использования Чебурашки не было, за билеты было уплачено». ««Союзмультфильм никаких убытков не понес, только прибыль получил. А по-хорошему – сказали бы спасибо за бесплатную рекламу. Если «юридическая претензия» будет получена – тогда и прокомментируем. Пока говорить не о чем», - сказал депутат. «Ъ-Сибирь» направил также запрос в «Союзмультфильм» .

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Лолита Белова