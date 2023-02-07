Собянин на встрече с Путиным сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе беседы господин Собянин сообщил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено, ее запуск возможен в ближайшие дни.

По словам мэра, открытие БКЛ станет «очень серьезным подспорьем» для всего метрополитена и наземного транспорта. Он пригласил господина Путина поучаствовать в открытии БКЛ. «Сейчас мы закончили ее полностью. И в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу»,— сказал Сергей Собянин.

БКЛ — крупнейший в мире проект строительства в метрополитене. В состав линии войдут 31 станция и 3 электродепо. Ее протяженность составит 70 км.

Кроме того, мэр рассказал о проектах создания беспилотников. «В Руднево на промкомплексе мы развернули большую площадку, сегодня уже там 120 тыс. кв. м промышленных площадей, в ближайшие годы будет в три раза больше. И ядром этого промкомплекса будут как раз беспилотные летательные аппараты, которые мы не так давно смотрели в МГУ на ИНТЦ "Воробьевы горы"»,— напомнил он.

На встрече также обсуждались вопросы экономики, промышленности, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры столицы.

Напомним, 30 декабря 2022 года господин Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ. Он тогда говорил, что линия будет полностью открыта через пару месяцев. После запуска всей БКЛ столичные власти, скорее всего, будут корректировать госпрограмму развития транспорта Москвы, рассказывал в интервью «Ъ» столичный вице-мэр Максим Ликсутов. По его мнению, БКЛ окажет «серьезное положительное влияние на всю транспортную систему города».

Лаура Кеффер