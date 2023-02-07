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В Бессоновки возбудили дело после того, как ребенку пришлось на четвереньках ползти на четвертый этаж на рентген

В Пензенской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как уточняет пресс-служба СУ СК, поводом послужила информация о том, что в Бессоновке 11-летнему мальчику с травмой ноги пришлось на коленях взбираться по лестнице на четвертый этаж медучреждкогда ребенок с матерью пришли в Бессоновскую районную больницу, лифт был отключен, поэтому ему пришлось подниматься по лестнице на четвереньках. Уточняется, что в больнице ему оказали необходимую медпомощь.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева

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