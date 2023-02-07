«Александру Кержакову придется непросто»

Александр Кержаков станет главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса». Команда выступает в высшем дивизионе страны и занимает в турнирной таблице десятое место. Что будет значить для российского тренера работа в подобном клубе? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За футбольным чемпионатом Кипра в России мало кто следит, а между тем в неспешной жизни южной части острова люди находят место футболу и с удовольствием заполняют небольшие стадионы, чтобы посмотреть на встречи клубов элитного дивизиона, которых здесь 14. Футбол, конечно, не европейский, но с РПЛ вполне сопоставимый, отметил футболист Александр Кокорин, который играет за кипрский «Арис»: «Я думаю, за исключением "Зенита", "Спартака", "Динамо", которые хорошо сейчас играют, уровень вполне сравним с российской лигой».

Правда, клуб «Кармиотисса», главным тренером которого стал Александр Кержаков, занимает всего лишь десятое место в турнирной таблице, а стоимость игроков команды составляет чуть больше €6 млн. Для сравнения — игроки того же «Ариса» тянут почти на €30 млн, так что Кержакову придется непросто в футбольном плане. С другой стороны, у клуба, где предстоит работать Александру, российский инвестор: Дмитрий Пунин занимает пост президента «Кармиотиссы».

На Кипре уже несколько команд, которые контролируют российские бизнесмены, в том числе «Арис» и «Пафос». Так что футболисты и тренеры из РФ здесь еще будут появляться, уверен комментатор Михаил Моссаковский, который работал на Кипре в пресс-службе «Пафоса»: «Остров становится все более русским. Это, наверное, общая тенденция. Достаточно большое количество людей уехало из нашей страны, а Кипр — одно из традиционно русских направлений, в том числе и в футбольном мире.

Понятно, что строить диалог со своими соотечественниками или с теми, кто говорит на твоем языке, проще, поэтому эти связи начинают проявлять себя».

А вот в других чемпионатах российские футболисты не востребованы. Даже молодые таланты в итоге остаются в РПЛ, где им платят значительно больше тех сумм, которые готовы выложить средние европейские команды. К сожалению, в нашей стране за редким исключением клубы сидят на госбюджете, а его у нас как-то не принято беречь. В том числе и поэтому о трансферах российских игроков в европейские команды пока можно забыть, отметил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Много понтов, а на деле ничего. Все наши футболисты вроде Алексея Миранчука, Александра Головина или сидят на скамейке запасных, или дома с вечными травмами. Кроме того, помимо спортивного, играет роль и политический аспект. Сейчас все два раза подумают, прежде чем брать игрока из России. Ведь это дорого, эффективность спортсменов низкая, да еще мнение общественности надо учитывать».

На Кипре с общественным мнением проблем нет, а, значит, у тех игроков из нашей страны, которые не попадут в пул клубов, активно осваивающих госбюджет, будет возможность попробовать себя в турнире попроще. Да, таких денег, как в РПЛ, им не заплатят, но шикарный климат и ласковое море в виде бонуса получат все.

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