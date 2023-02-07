Водителей просят отказаться от поездок через засыпанный снегом перевал Волчьи ворота

На перевале Волчьи ворота скользкая дорога, в связи с чем власти Новороссийска предлагают водителям воздержаться от поездок через него, особенно просят не пытаться преодолеть перевал на летней резине.
Пробка на перевале Волчьи ворота под Новороссийском
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
В пресс-службе администрации города уточнили, что на месте работает специальная техника, тем не менее аварийная обстановка на перевале сохраняется.
В ночь на 7 февраля первый в 2023 году снег выпал и в Краснодаре. Из-за снегопада в кубанской столице образовались 9-балльные пробки. На улицы города вышла снегоуборочная техника. В Анапе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, городские службы перевели на усиленный режим работы. В городе прогнозируют ураган.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется штормовое предупреждение. В течение 7 и 8 февраля местами на участке от Анапы до Геленджика ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду, в отдельных районах — ураганный ветер с порывами 38 метров в секунду, температура воздуха днем — до -8 градусов Цельсия. Высота волн на море будет достигать 1,5–2,5 м, прогнозируется обледенение судов и парение моря.
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