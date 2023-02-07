Водителей просят отказаться от поездок через засыпанный снегом перевал Волчьи ворота

На перевале Волчьи ворота скользкая дорога, в связи с чем власти Новороссийска предлагают водителям воздержаться от поездок через него, особенно просят не пытаться преодолеть перевал на летней резине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пробка на перевале Волчьи ворота под Новороссийском

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Пробка на перевале Волчьи ворота под Новороссийском

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В пресс-службе администрации города уточнили, что на месте работает специальная техника, тем не менее аварийная обстановка на перевале сохраняется.

В ночь на 7 февраля первый в 2023 году снег выпал и в Краснодаре. Из-за снегопада в кубанской столице образовались 9-балльные пробки. На улицы города вышла снегоуборочная техника. В Анапе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, городские службы перевели на усиленный режим работы. В городе прогнозируют ураган.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется штормовое предупреждение. В течение 7 и 8 февраля местами на участке от Анапы до Геленджика ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду, в отдельных районах — ураганный ветер с порывами 38 метров в секунду, температура воздуха днем — до -8 градусов Цельсия. Высота волн на море будет достигать 1,5–2,5 м, прогнозируется обледенение судов и парение моря.

Михаил Волкодав

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