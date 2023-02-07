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Саратовца осудили на восемь лет колонии за сексуальное домогательство к ребенку

В Саратове 24-летний горожанин признан виновным в покушении на иные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что 6 октября 2022 года фигурант находился в своей квартире вместе со своей знакомой и ее дочерью. Оставшись с девочкой наедине, он попытался совершить в ее отношении действия сексуального характера, но не смог довести свои намерения до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Вернувшись из гостей, девочка рассказала о случившемся матери, и та обратилась в полицию.

Горожанин приговорен к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Марина Ковалева

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