Саратовца осудили на восемь лет колонии за сексуальное домогательство к ребенку

В Саратове 24-летний горожанин признан виновным в покушении на иные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что 6 октября 2022 года фигурант находился в своей квартире вместе со своей знакомой и ее дочерью. Оставшись с девочкой наедине, он попытался совершить в ее отношении действия сексуального характера, но не смог довести свои намерения до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Вернувшись из гостей, девочка рассказала о случившемся матери, и та обратилась в полицию.

Горожанин приговорен к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Марина Ковалева