Wildberries: платный возврат товаров помогает сохранять конкурентные цены

Сервис Wildberries взымает плату за возврат товара, чтобы покрыть расходы на обратную транспортировку и устанавливать конкурентные цены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В Wildberries объяснили, что логистические расходы неизбежны, поскольку товар в случае отказа необходимо доставить обратно на склад.

«Получается, что продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, или же выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей»,— сказали в пресс-службе.

Ранее «Известия» выяснили, что «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор с целью вынудить Wildberries отказаться от платной доставки товара обратно продавцу. Общественники считают, что если человек получил товар в пункте выдачи, а не доставкой до двери, после чего отказался от него, то компания не должна удерживать с покупателя деньги. Они указали на то, что перемещение товара происходит не от потребителя к торговой сети, а внутри ее структур.