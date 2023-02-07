SoftBank неожиданно завершил квартал с убытком в $5,9 млрд

Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group завершила третий квартал финансового года (октябрь—декабрь 2022 года) с чистым убытком $5,92 млрд. Более того, отрицательный баланс SoftBank по итогам квартала стал неожиданным для инвесторов и аналитиков, которые прогнозировали получение компанией прибыли в размере $1,55 млрд.

Показатели всего холдинга SoftBank уже не первый год во многом зависят от результатов двух принадлежащих ему фондов — Vision Fund 1 и Vision Fund 2, которые инвестируют в технологические компании. А котировки акций последних в прошлом году значительно упали. В результате по итогам третьего квартала финансового года Softbank чистый убыток фондов составил $5,52 млрд.

В целом активы Vision Fund 1 сейчас оцениваются в $19,9 млрд, в то время как SoftBank вложил в них в свое время время $31,4 млрд. Объем инвестиций через Vision Fund 2 достиг уже $48,3 млрд, при этом убытки от них достигли $17,6 млрд.

Кирилл Сарханянц