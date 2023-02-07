Google модернизирует сервисы

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает, как компания планирует конкурировать с ChatGPT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

Google готовится к презентации обновленных сервисов. В частности, упоминается «Поиск» и «Карты». В своем анонсе компания сообщает, что ее специалисты переосмыслили способы изучения и взаимодействия с информацией, что сделало поиск и работу с данными более естественными и интуитивно понятными. Что конкретно скрывается за этими словами, пока не ясно, но есть догадка. Речь о вероятном запуске инструмента искусственного интеллекта сродни ChatGPT. На это указывает сразу пара моментов.

Первый корректно назвать драйвером, нежели предпосылкой. Это вышеназванный продукт компании OpenAI, в которой Microsoft инвестирует около $10 млрд. Такие суммы вкупе с уже возросшей популярностью самого ChatGPT позволят команде из Редмонда довольно быстро нарастить аудиторию для своего поисковика и поддерживать его развитие, что Google, конечно, не устраивает. Она вынуждена реагировать и делать это быстро.

При этом упрекнуть «корпорацию добра» в недальновидности сложно, поскольку Google уже в партнерстве со стартапом Anthropic AI. И последний, по сообщениям Bloomberg, уже получил чек на $400 млн инвестиций. Кроме того, определенные намеки давал генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи. Во время телефонного разговора о доходах компании за последний квартал прошлого года глава корпорации заявил, что скоро Google позволит людям напрямую взаимодействовать с новейшими языковыми моделями при поиске. В свою очередь, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи отмечал, что их стартап сотрудничает с Google Cloud. На его мощностях планировалось развернуть системы искусственного интеллекта для большего числа людей.

Работу обновленных сервисов Google покажет в прямом эфире на мероприятии, которое будет проходить в Париже. Начало прямой трансляции в YouTube намечено на 8 февраля, на 16:30 по Москве.