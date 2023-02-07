Искусство фрагментации

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие необычные мозаики можно приобрести.

Оказывается, 29 января отмечали день пазла. Об этом в информационной рассылке мне радостно сообщил один из лучших музеев Швейцарии — базельский Фонд Бейелер. Предлагая, разумеется, купить пазлы из их коллекции с картинами Пабло Пикассо, Клода Моне, Винсента Ван Гога, Макса Эрнста и Жана Дюбюффе.

Пазлы — вообще отличная вещь и отличный подарок. Можно ли сделать его, скажем так, «люксовым», а, кроме того, оригинальным? Легко! Работа Red Sword Кьянде Уайли в виде пазла в красивой подарочной коробке продается на сайте Artware Editions. Тут же можно купить и пазлы от других известных художников, но самый оригинальный — от Марины Абрамович. Это не привычное собирание картины из кусочков. Тут собрать предлагают фото фрагмента знаменитого перформанса «Подсчет риса» — важной части метода Абрамович. «Подсчет риса — это медленное упражнение. Ваше тело входит в определенный дыхательный ритм, ваше сознание успокаивается, так что сама деятельность перестает иметь значение. Важно состояние, в которое вы входите благодаря этой деятельности»,— сказала Абрамович. Собирание такого пазла — тоже вполне себе медитация.

С искусством понятно. А что же до чистого, не разбавленного артом люкса? Этот жанр тоже освоен. Так, например, в честь своего 200-летия пазл из 529 частей в подарочной упаковке выпускал Louis Vuitton. Принт — рисунок одного из узнаваемых платков бренда. Правда, на официальном сайте этот пазл уже не купить, а вот на сайте Versace барочный пазл со знаменитой медузой в наличии и даже на распродаже. Купить его сейчас можно за сумму порядка 10 тыс. руб. Для настоящих поклонников марки.