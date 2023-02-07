Защита и обвинение обжаловали приговор бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного

В Ленинский райсуд Воронежа поступили апелляционная жалоба защиты бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутата регионального парламента Сергея Колодяжного и апелляционное представление прокуратуры, сообщили «Ъ-Черноземье» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стороны не согласны с приговором, который был вынесен 23 января. Сергея Колодяжного признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Он был взят под стражу в зале суда.

По мнению прокуратуры, Сергей Колодяжный в 2015–2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Обвинение требовало отправить его в колонию на восемь лет. Сергей Колодяжный вину не признает.

Сергей Толмачев