Аэропорт Сочи построит к 2025 году новый международный терминал

Международный аэропорт Сочи к 2025 году планирует построить новый международный терминал, увеличив пропускную способность в 1,6 раз или до 15 млн пассажиров в год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора по развитию инфраструктуры ООО «Аэродинамика» Рената Сайфуллина. Объем инвестиций пока не называется.

В настоящее время идет подготовка мастер-плана проекта, который планируют завершить к середине 2022 года, следом начнется подготовка к проектированию.

По итогам первых месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта Сочи превысил 9 млн человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГК «Аэродинамика» вложит 20 млрд руб. в строительство нового аэропорта Краснодара. Территория перспективного развития, ядром которой станет международный аэровокзальный комплекс Краснодар, составит более 2,5 тыс. га. Здесь планируется строительство транспортно-логистического центра, железнодорожной станции, автовокзала, объектов туристической отрасли.

Наталья Решетняк