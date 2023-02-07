15-летний подросток выжил после падения с восьмого этажа в Красносельском районе Петербурга

Вечером 6 февраля в Красносельском районе Санкт-Петербурга получил серьезные травмы 15-летний подросток. Мальчик упал с восьмого этажа на козырек парадной, пишет 78.ru.

Подростка госпитализировали от дома на улице Партизана Германа. Врачи предварительно диагностировали кататравму, косой перелом плеча со смещением, перелом двух позвонков, седалищной кости, крестца, копчика со смещением, ушибом легкого с двух сторон и ушибом головного мозга тяжелой степени. Его поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Утром «Ъ-СПб» писал, что мертвого пятиклассника нашли у подножия многоэтажки на Васильевском острове в Петербурге.

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