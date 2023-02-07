Мертвого пятиклассника нашли у подножия многоэтажки на Васильевском острове в Петербурге

У подножия тринадцатиэтажки в Василеостровском районе Санкт-Петербурга нашли погибшего пятиклассника. О теле во дворе дома на острове Декабристов в экстренные службы сообщил прохожий, пишет «Фонтанка» 7 февраля.

Погибшим оказался 11-летний мальчик, который проживает в этом же доме с матерью. 39-летняя женщина полицейским рассказала, что последний раз видела мальчика сына около девяти часов вечера в квартире. Из записей камер наблюдения следует, что школьник зашел в лифт и поднялся на последний этаж. Следственно-оперативная группа обследовала общий балкон.

Родители развелись пят лет назад, семья благополучная. Отец-архитектор виделся с сыном регулярно.

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