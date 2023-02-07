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Коммерсантъ FM
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В Крыму закрывают на карантин по ОРВИ десятки школьных классов

В 20 школах Крыма ввели частичный карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили «Ъ» в минздраве республики.

По данным специалистов, более 50 классов в 20 общеобразовательных учреждениях закрыли на карантин в Симферополе, Алуште, Армянске, Феодосии, Бахчисарайском, Красноперекопском, Черноморском районах. Также закрыли на карантин 12 групп в 10 детсадах полуострова.

«В регионе эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 27,6%, тем не менее по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 17,6%»,— уточнили в республиканском минздраве.

Напомним, к концу января число заразившихся гриппом и ОРВИ в России достигло 918 тыс.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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