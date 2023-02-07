Сечин допустил увеличение добычи «Роснефтью» углеводородов на 5% в 2023 году

Нефтегазовая компания «Роснефть» намерена в 2023 году увеличить добычу углеводородов примерно на 5% относительно уровня прошлого года, сообщил вчера, 6 февраля, глава компании Игорь Сечин в кулуарах конференции India Energy Week. По его словам, объем добываемых компанией углеводородов по результатам 2022 года увеличился на 3%. Однако абсолютных цифр господин Сечин не привел.

Глава «Роснефти» также сообщил о возобновлении добычи и отгрузки нефти в рамках проекта «Сахалин-1». «Работаем со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют характеристикам этого проекта. Проект, конечно, технически сложный — это шельф. Работа ведется и на берегу, и на платформах. Добыча идет. Продажи идут»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

В марте прошлого года оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz Limited объявил о намерении покинуть проект. В апреле был введен режим форс-мажора, к осени добыча и экспорт газа и нефти были остановлены.

По результатам девяти месяцев 2022 года объем добычи «Роснефтью» жидких углеводородов составил 3,81 млн баррелей в сутки. Таким образом, с января по сентябрь прошлого года показатель вырос на 2,2% — до 4,97 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Результаты по итогам 12 месяцев 2022 года компания пока не представила.

Милена Костерева