В Ростове 7 и 8 февраля ожидается ухудшение погодных условий

Снегопад, гололед и сильный ветер прогнозируются в Ростове-на-Дону с 7 по 8 февраля. Об этом горожан предупреждает администрация донской столицы со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

По информации синоптиков, сильный ветер может достигать 18 м/с в течение двух суток. Возможно образование наледи на дорогах.

Власти Ростова просят жителей соблюдать правила безопасности: избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами, отключать электроприборы при скачках в электросети и не приближаться к оборванным проводам.

Анастасия Назарова