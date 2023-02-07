Мэр Ярославля призвал ускорить решение проблем дома с трещинами

Мэр Ярославля Артем Молчанов призвал подчиненных ускорить решение проблем дома на улице Нефтяников, жители которого записали видеообращение к Владимиру Путину. Об этом градоначальник заявил на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльхан Мардалиев Фото: Эльхан Мардалиев

В доме №3 корпус 2 по улице Нефтяников в Ярославле проживает более 200 человек. Люди жалуются на трещины в квартирах и подъезде и боятся обрушения. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», жильцы записали обращение к главе государства. Теперь проверкой дома занимается областное управление Следственного комитета.

Как пояснил на общегородском совещании заммэра Ярославля Николай Степанов, сейчас готовится пакет документов по дому. Предложение мэрии – провести общее собрание жителей и принять решение о капитальном ремонте дома. «Пока большинство собственников отказываются это делать», — заявил Николай Степанов.

По словам городского чиновника, трещины на доме не увеличиваются. «Установлены на них маяки, которые за последние два месяца подтверждают, что расширение трещин не происходит»,— отметил господин Степанов. Выслушав объяснения своего заместителя, мэр Ярославля призвал ускорить процесс решения проблемы.

«С территориальной администрацией данный вопрос ускорить. И по поводу собрания, и по поводу тех заключений, которые необходимо представить. Вопрос необходимо ускорить», —повторил Артем Молчанов.

Андрей Иванов