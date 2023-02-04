Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК проверит обращение ярославцев о разрушающемся доме

Следственные органы СК РФ по Ярославской области организовали проверку после обращения жителей разрушающегося дома на улице Нефтяников в Ярославле к президенту. В пресс-службе СК сообщили со ссылкой на доводы жителей, что в доме на кухне одной из квартир образовались трещины в 10 см, и таким же разрушениям подвержены и другие этажи дома. По словам жителей, в доме проживает более 200 человек, включая детей и пожилых людей.

Фото: Эльхан Мардалиев

Фото: Эльхан Мардалиев

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Анатолию Щурову доложить по доводам, озвученным заявителями и первоначальных результатах проверочных мероприятий. В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проводимой проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Ярославской области»,— сообщили в ярославском СК.

Жильцы многоквартирного дома №3 корпус 2 по улице Нефтяников записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем жители пожаловались, что в доме в течение нескольких лет появляются трещины, но мэрия и управляющая компания дома не предпринимают должных мер.

В 2022 году прокуратура потребовала от мэрии Ярославля незамедлительно провести обследование здания на предмет технического состояния и возможности дальнейшего проживания граждан в доме. Но, по словам жителей, этого еще не произошло.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...