СК проверит обращение ярославцев о разрушающемся доме

Следственные органы СК РФ по Ярославской области организовали проверку после обращения жителей разрушающегося дома на улице Нефтяников в Ярославле к президенту. В пресс-службе СК сообщили со ссылкой на доводы жителей, что в доме на кухне одной из квартир образовались трещины в 10 см, и таким же разрушениям подвержены и другие этажи дома. По словам жителей, в доме проживает более 200 человек, включая детей и пожилых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльхан Мардалиев Фото: Эльхан Мардалиев

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Анатолию Щурову доложить по доводам, озвученным заявителями и первоначальных результатах проверочных мероприятий. В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проводимой проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Ярославской области»,— сообщили в ярославском СК.

Жильцы многоквартирного дома №3 корпус 2 по улице Нефтяников записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем жители пожаловались, что в доме в течение нескольких лет появляются трещины, но мэрия и управляющая компания дома не предпринимают должных мер.

В 2022 году прокуратура потребовала от мэрии Ярославля незамедлительно провести обследование здания на предмет технического состояния и возможности дальнейшего проживания граждан в доме. Но, по словам жителей, этого еще не произошло.

Алла Чижова