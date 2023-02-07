Екатеринбургский ресторан Grand Buffet вышел в финал премии «Пальмовая ветвь»

Ресторан Grand Buffet Ekaterinburg Кирилла Шлаена вышел в финал популярной ресторанной премии «Пальмовая ветвь». Как указано на сайте премии, за победу в финале будут бороться 12 заведений из девяти регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Center Фото: Center Следующая фотография 1 / 2 Фото: Center Фото: Center

Помимо уральского ресторана в финал вышли заведения Bottega Bistro (Нижний Новгород), Crevette Bistrot (Санкт-Петербург), Folk (Москва), Fresco (Красноярск), Lark Cafe (Москва), Lumicino (Москва), «Винфак» (Москва), «Два моря, океан» (Петропавловск-Камчатский), «Морской» (Сочи), «Начало» (Ростов-на-Дону), «Русико» (Самара)

Как напомнили в уральском заведении, Grand Buffet Ekaterinburg открылся в день 299-летия Екатеринбурга в ТЦ «Европа». Шеф-поваром заведения является Михаил Аракелов.

18-я премия за лучшую новую ресторанную концепцию страны «Пальмовая ветвь» будет вручена 17 апреля в Москве. Впервые в российской истории премии на золото претендуют оригинальные и креативные проекты, открывшиеся в 2022 году, из девяти регионов страны.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте