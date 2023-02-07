В свердловском поселке назовут улицы в честь Ван Гога, Да Винчи, Пикассо

В поселке Бобровский Сысертского городского округа (Свердловская область) улицам и переулкам решили присвоить имена известных мировых художников. Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Нисковских.
Как указано в документе, в поселке появятся следующе улицы и переулки:
- улица Ван Гога;
- улица Дали;
- улица Моне;
- улица Пикассо;
- улица Ренуара;
- улица Сезанна;
- переулок Боттичелли;
- переулок Гогена;
- переулок Да Винчи;
- переулок Дега;
- переулок Делакруа;
- переулок Караваджо;
- переулок Матисса;
- переулок Модильяни;
- переулок Рембрандта;
- переулок Рубенса;
- переулок Руссо;
- переулок Сислея.
Поселок Бобровский расположен на правом берегу реки Исеть напротив устья реки Бобровки (левый приток Исети), в 30 км на юго-восток от Екатеринбурга. Численность населения составляет около 6 тыс. человек.