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В свердловском поселке назовут улицы в честь Ван Гога, Да Винчи, Пикассо

В поселке Бобровский Сысертского городского округа (Свердловская область) улицам и переулкам решили присвоить имена известных мировых художников. Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Нисковских.

Как указано в документе, в поселке появятся следующе улицы и переулки:

  • улица Ван Гога;
  • улица Дали;
  • улица Моне;
  • улица Пикассо;
  • улица Ренуара;
  • улица Сезанна;
  • переулок Боттичелли;
  • переулок Гогена;
  • переулок Да Винчи;
  • переулок Дега;
  • переулок Делакруа;
  • переулок Караваджо;
  • переулок Матисса;
  • переулок Модильяни;
  • переулок Рембрандта;
  • переулок Рубенса;
  • переулок Руссо;
  • переулок Сислея.

Поселок Бобровский расположен на правом берегу реки Исеть напротив устья реки Бобровки (левый приток Исети), в 30 км на юго-восток от Екатеринбурга. Численность населения составляет около 6 тыс. человек.

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