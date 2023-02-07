В свердловском поселке назовут улицы в честь Ван Гога, Да Винчи, Пикассо

В поселке Бобровский Сысертского городского округа (Свердловская область) улицам и переулкам решили присвоить имена известных мировых художников. Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Нисковских.

Как указано в документе, в поселке появятся следующе улицы и переулки:

улица Ван Гога;

улица Дали;

улица Моне;

улица Пикассо;

улица Ренуара;

улица Сезанна;

переулок Боттичелли;

переулок Гогена;

переулок Да Винчи;

переулок Дега;

переулок Делакруа;

переулок Караваджо;

переулок Матисса;

переулок Модильяни;

переулок Рембрандта;

переулок Рубенса;

переулок Руссо;

переулок Сислея.

Поселок Бобровский расположен на правом берегу реки Исеть напротив устья реки Бобровки (левый приток Исети), в 30 км на юго-восток от Екатеринбурга. Численность населения составляет около 6 тыс. человек.

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