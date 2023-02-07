Норд-ост в Новороссийске повредил кровли тринадцати домов

Аварийные службы Новороссийска ликвидируют последствия норд-оста, восстановительные работы ведутся на жилых и коммунальных объектах, поврежденных минувшей ночью из-за штормового ветра, сообщает администрация города.

Норд-ост повредил кровли тринадцати домов, произошло более ста обрывов линий электропередач и авария на теплотрассе.

Поврежденное ночью теплоснабжение восстановлено, сейчас спасатели спиливают деревья, убирают поваленные заборы, ведут разбор крыш. На улицы города вышла снегоуборочная техника, жителей просят без крайней необходимости не выезжать на улицы. Движение большегрузов между Новороссийском и Геленджиком закрыто. Городские власти рекомендуют родителям школьников не отпускать детей из дома без сопровождения.

Анна Перова, Краснодар