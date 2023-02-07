В Свердловской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

Прокуратура Туринского района (Свердловская область) организовала проверку в связи с ДТП, в которое попал школьный автобус, перевозивший детей.

По предварительной информации прокуратуры, 6 февраля около 15:35 школьный автобус «ПАЗ», вез детей по маршруту «с. Шухруповское – д. Кокузово». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. На момент ДТП в автобуса находились 18 школьников — ученики 1-9 классов шухруповской школы. По данным пресс-службы прокуратуры, в аварии никто не пострадал, в больницу за помощью учащиеся не обращались.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, предъявляемых к организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог», — прокомментировали в прокуратуре.

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