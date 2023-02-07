Кубань вошла в топ-10 регионов по количеству поступивших студентов

Краснодарский край занял десятое место среди всех регионов России по количеству поступивших в 2022 году студентов. В вузы региона были зачислены более 11,6 тыс. человек, говорится в исследовании Института образования НИУ ВШЭ.

Лидером региона по приему студентов всех форм обучения стал Кубанский госуниверситет – 3 924 человека. На втором и третьем месте по количеству принятых студентов находятся КубГАУ (2 435 человек) и КубГТУ (1 352).

Из общего количества студентов Кубани на бюджет были зачислены 6 055 студентов, что на 5,3% больше показателя 2021 года. Среди основных вузов лидерами по качеству бюджетного приема стали Кубанский медуниверситет со средним баллом 78 и Кубанский госуниверситет со средним баллом 76. При этом более высокие показатели продемонстрировали филиалы Финансового университета при Правительстве РФ (средний балл бюджетного приема 82,7), Российского госуниверситета правосудия (82,6) и Новороссийский филиал Финансового университета (72,8).

Число зачисленных без вступительных экзаменов победителей и призеров олимпиад школьников на Кубани с прошлого года не изменилось – восемь человек. Больше всего их поступило в КубГУ и КубГТУ.

В целом по России в 2022 году количество зачисленных студентов без вступительных экзаменов увеличилось на 400 человек, до 7,4 тыс. Средний балл совокупного приема по стране остался неизменным по сравнению с прошлым годом — 68,6. Лидерами по количеству поступивших студентов стали Москва и Московская область (112 тыс.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (48,8 тыс.), Свердловская область (17,1 тыс.) и Татарстан (17 015). Также в топ-10 вошли Ростовская (15 тыс.), Новосибирская (14,8 тыс.), Самарская (13,6 тыс.), Нижегородская (11,8 тыс.) и Воронежская (11,8 тыс.) области.

«Мы наблюдаем тренд на региональный разворот в обеспечении доступности высшего образования. Если сравнивать 2020 и 2022 годы, то практически во всех регионах произошел рост числа зачисленных на бюджет», — прокомментировал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Татьяна Ручкина

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