На геотехнический мониторинг здания ЦУРа выделят до 3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» ищет подрядчика для проведения геотехнического мониторинга некоего «временного здания», расположенного на земельном участке площадью 6,1 га на улице Тукаева в Уфе. Известно, что «временным» статусом обладает здание Центра управления республикой. Оно находится на склоне реки Белой, рядом с Домом республики.

Начальная цена контракта составляет около 3 млн руб. Итоги аукциона подведут 17 февраля.

Согласно техзаданию, исполнитель до 20 декабря 2025 года должен вести мониторинг перемещений грунта в зоне объекта, смещений объекта и его крен.

Здание ЦУРа было открыто в 2021 году. Стоимость строительства составила около 1 млрд руб.

Венера Хисамова

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