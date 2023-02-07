В Сочи оползень повредил магистральный водовод

В ночь на вторник в сочинском селе Раздольное из-за обильных осадков произошла подвижка грунта, которая повредила магистральный водовод. Об этом сообщает городской водоканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порыв магистрального водовода в селе Раздольное, Сочи

Фото: Водоканал Сочи Порыв магистрального водовода в селе Раздольное, Сочи

Фото: Водоканал Сочи

По данным источника «Ъ-Кубань» в экстренных службах города, без воды остались около двух тысяч местных жителей. Пока обеспечен подвоз им воды.

Восстановительные мероприятия проводятся с глубокой ночи, однако они осложняются рельефом местности и сложными погодными условиями, из-за которых невозможно применить тяжелую спецтехнику. В результате все работы проводятся вручную, говорится в сообщении водоканала.

Завершить необходимый комплекс мероприятий и окончательно восстановить водоснабжение на вышеуказанных улицах планируется к концу текущих суток.

При этом инженерным службам водоканала удалось сохранить подачу ресурса на значительные территории Хостинского района благодаря переключению разводящих сетей на аварийно-резервную систему, отмечает пресс-служба водоканала.

В ночь на 7 февраля первый в 2023 году снег выпал и в Краснодаре. Из-за снегопада в кубанской столице образовались 9-балльные пробки. На улицы города вышла снегоуборочная техника. В Анапе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, городские службы перевели на усиленный режим работы. В городе прогнозируют ураган.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется штормовое предупреждение. В течение 7 и 8 февраля местами на участке от Анапы до Геленджика ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду, в отдельных районах — ураганный ветер с порывами 38 метров в секунду, температура воздуха днем — до -8 градусов Цельсия. Высота волн на море будет достигать 1,5–2,5 м, прогнозируется обледенение судов и парение моря.

Михаил Волкодав

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