Саратовские семьи мобилизованных смогут рассчитывать на жилье от государства

Комитет Саратовской областной думы по жилищной, строительной и коммунальной политике одобрил предложенные прокурором области Сергеем Филипенко поправки к региональному законодательству о предоставлении жилых помещений в регионе.

Как сообщили в заксобрании, изменения в законодательство исключат возможность снятия с жилищного учета многодетных семей, совершеннолетние дети в которых принимают участие в специальной военной операции на территории Украины.

В действующем законе указано, что жилье по договору социального найма из государственного жилфонда может предоставляться многодетным семьям, доход которых ниже прожиточного минимума, а также семьям, в которых дети достигли совершеннолетия, но их возраст не превышает 23 лет и они обучаются в образовательных организациях по очной форме либо проходят военную службу по призыву. В проекте указано, что отсутствие в законе упоминания мобилизованных, добровольцев и контрактников, задействованных в СВО, «может повлечь случаи снятия с жилищного учета» таких семей.

В случае принятия закона его действие будет распространено на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Сергей Петунин, Саратов