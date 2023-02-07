В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося урагана

В Анапе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, городские службы перевели на усиленный режим работы. В городе прогнозируют ураган, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

7 февраля в Анапе прогнозируется мокрый снег, ветер с порывами 30–34 м/с, в отдельных районах очень сильный ветер (ураган) с порывами до 35–38 м/с, а также значительное понижение температур — ночью и утром до -5…-10, днем — до -3…-8. Пик прохождения циклона ожидается 7 февраля с 12 до 15 часов.

В поселке Виноградном и хуторе Красный Курган около 1,7 тыс. человек остаются без света, при этом соцобъекты не попали под отключение. Еще около 400 человек остаются без электроэнергии в станице Благовещенской. Восстановлением электричества занимаются шесть бригад энергетиков и девять единиц техники. Восстановить ресурс планируется примерно к 11 часам.

В городе также продолжают восстанавливать объекты городской инфраструктуры после ночного ураганного ветра. На дорогах дежурит спецтранспорт. Трассы, остановки и улицы города обрабатывают пескосоляной смесью.

«Анапчан просят воздержаться от использования личного транспорта, особенно при отсутствии зимней резины»,— отметили в оперштабе региона.

Татьяна Ручкина

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