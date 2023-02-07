Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Возобновлены перелеты из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания Al Masria Universal Airlines начала перелеты из Нижнего Новгорода в курортный город Шарм-эль-Шейх (Египет).

Рейсы запланированы дважды в неделю по воскресеньям и средам в рамках чартерной программы в составе пакетных туров, сообщает пресс-службе аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

По воскресеньям вылеты из Нижнего Новгорода в 00:50, прибытие на побережье Красного моря в 06:00, по средам - в 03:05, прибытие 08:15. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321.

Андрей Репин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...