Возобновлены перелеты из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания Al Masria Universal Airlines начала перелеты из Нижнего Новгорода в курортный город Шарм-эль-Шейх (Египет).

Рейсы запланированы дважды в неделю по воскресеньям и средам в рамках чартерной программы в составе пакетных туров, сообщает пресс-службе аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

По воскресеньям вылеты из Нижнего Новгорода в 00:50, прибытие на побережье Красного моря в 06:00, по средам - в 03:05, прибытие 08:15. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321.

Андрей Репин