В Челябинске суд рассмотрит дело серийных похитителей автомобилей

Прокуратура Челябинской области утвердило обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей регионального центра, обвиняемых в краже восьми автомобилей с помощью эвакуаторов. Материалы направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

По версии следствия, с июня 2021 года по февраль 2022-го два челябинца похищали иномарки, надолго оставленные владельцами на улицах в разных районах города. С помощью автомобилей-эвакуаторов, водители которых не знали о преступных намерениях, машины перевозили на авторазборы и продавали на запасные части. Одного из фигурантов задержали в январе 2021 года во время кражи BMW X5 со стоянки на улице Тимирязева. После этого соучастник похитил еще один автомобиль – Mercedes-Benz S500. Всего обвиняемые похитили восемь машин. Сумма ущерба превысила 5,2 млн руб. Два автомобиля стоимостью около 2 млн руб. удалось вернуть владельцам. Один из соучастников похитил из двух автомобилей паспорта транспортных средств, которые использовал при хищении.

Фигурантам предъявлено обвинение по п.п. «а,в» ч. 2, п. «в» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта или другого важного личного документа). В ходе следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму 655 тыс. руб.