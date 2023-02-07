В Пакистане возобновила работу Wikipedia после блокировки из-за «богохульного» контента

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф дал указание разблокировать Wikipedia, и сегодня, 7 февраля, она снова заработала в стране, сообщает AFP. Сайт заблокировали 4 февраля из-за «богохульного» контента.

Власти Пакистана требовали от Wikipedia удалить упомянутый контент, но сайт не выполнил это требование, после чего подвергся блокировке. Но после этого господин Шариф поручил комитету, состоящему из трех министров правительства, изучить решение о блокировке. Комитет пришел к выводу, что «непреднамеренные последствия этого запрета… перевешивают его преимущества». Для дальнейшего изучения этого вопроса создадут еще один министерский комитет.

Законы в Пакистане допускают смертную казнь для всех, кто осужден за оскорбление ислама. С 2012 по 2016 год в Пакистане был заблокирован YouTube после того, как на нем выложили фильм о пророке Мухаммеде, вызвавший протесты.

Лаура Кеффер