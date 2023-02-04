Пакистан заблокировал Wikipedia из-за «богохульного» контента

Власти Пакистана решили заблокировать Wikipedia после того, как сайт не выполнил их требование об удалении «богохульного» контента, сообщает Bloomberg. Власти ведут с сервисом переговоры и обещают снять блокировку в случае устранения проблемы.

Как утверждает представитель Управления электросвязи Пакистана (PTA) Малахат Обейд, Wikipedia было дано 48 часов на то, чтобы удалить упомянутый контент, но сервис этого не сделал. Какие именно публикации вызвали недовольство, не уточняется. PTA на текущей неделе жаловалось, что Wikipedia не соблюдает требования об удалении «незаконного» контента.

Представитель Wikipedia пока никак не прокомментировал действия пакистанских властей. Как напоминает Bloomberg, законы в Пакистане допускают смертную казнь для всех, кто осужден за оскорбление ислама.

Лаура Кеффер