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Чиновников Кировского района заподозрили в халатности после нападения бродячей собаки на ребенка

В Саратове по результатам процессуальной проверки о нападении бездомной собаки на ребенка возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК,

По данным следствия, сотрудники администрации Кировского района Саратов не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных, в связи с чем в декабре 2022 года у школы бездомная собака укусила 14-летнюю девочку за руку. Ребенка госпитализировали с открытой раной пальцев, множественными укушенными ранами пальцев.

Уголовное дело возбуждено по ст. УК РФ «халатность».

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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