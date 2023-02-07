В Лазаревском районе Сочи выпавший снег повалил на дорогу дерево

Выпавший в Лазаревском районе Сочи снег повалил на дорогу дерево, которое перекрыло одну полосу движения проезжей части, на улицах работает спецтехника. Об этом сообщает Госавтоинспекция города-курорта.

Уточняется, что дерево упало на улице Победы, движение на данный момент осуществляется по одной полосе. На место происшествия для устранения последствий направлена спецтехника.

В целом в Лазаревском районе продолжается мокрый снег, температура воздуха -2 градуса по Цельсию. На участке от поселка Дагомыс до поселка Магри работает восемь единиц снегоуборочной техники. Сотрудники Госавтоинспекции также несут службу в усиленном режиме, сообщает служба в своем Telegram.

В ночь на 7 февраля первый в 2023 году снег выпал и в Краснодаре. Из-за снегопада в кубанской столице образовались 9-балльные пробки. На улицы города вышла снегоуборочная техника.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется штормовое предупреждение. В течение 7 и 8 февраля местами на участке от Анапы до Геленджика ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду, в отдельных районах — ураганный ветер с порывами 38 метров в секунду, температура воздуха днем — до -8 градусов Цельсия. Высота волн на море будет достигать 1,5–2,5 м, прогнозируется обледенение судов и парение моря.

Михаил Волкодав

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