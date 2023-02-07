Утром 7 февраля в Краснодаре из-за снегопада образовались 9-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы образовались на въезд в Краснодар через Тургеневский и Яблоновский мосты.

Пробки также наблюдаются на улицах Российская, 1-го Мая, 40-летия Победы, Дзержинского, Ростовское шоссе, Черкасская. Традиционно заторы образовались в центре Краснодара — машины стоят на улицах Северная, части Красной, а также Гаврилова и Коммунаров.

Ночью с 6 на 7 февраля в Краснодаре выпал первый в 2023 году снег. На улицы города вышла снегоуборочная техника. Всего задействовано 670 человек и 34 единицы техники, а также 39 комбинированных машин.

Татьяна Ручкина

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