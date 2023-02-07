В Набережных Челнах транспортные компании получат 105 млн рублей компенсации за перевозки льготников

Набережночелнинские транспортные компании получат свыше 105 млн руб. субсидии для возмещения недополученных доходов за перевозку льготников. Постановление об этом подписал глава горисполкома Фарид Салахов.

В документе говорится, что деньги получат транспортные предприятия, которые перевозят льготников и детей по регулярным муниципальным маршрутам. Субсидии предоставят ежемесячно в размере недополученных доходов. Деньги будут выделены из бюджета города.

Еще 20 млн руб. получат перевозки наземного электротранспорта. Деньги выделят для возмещения недополученных доходов из-за разницы между утвержденным тарифом на осуществление перевозки и стоимости перевозки одного пассажира, которому предоставляются месячные социальные взрослые и детские проездные.

"Ъ-Казань"