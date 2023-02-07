Курултай Башкирии внесет в Госдуму законопроект о запрете рекламы уклонения от призыва

Курултай Башкирии предложил запретить рекламу юридических, консультационных и медицинских услуг по освобождению граждан от исполнения воинской обязанности. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Изменения предложено внести в статью 7 ФЗ «О рекламе».

В пояснительной записке отмечается, что информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур как избежать призыва. «Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва», — приводит пресс-служба слова спикера Курултая Константина Толкачева.

Административная ответственность за нарушение рекламодателем, производителем или распространителем рекламы законодательства о рекламе предусматривает штраф для граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Влада Шипилова

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