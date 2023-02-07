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Коммерсантъ FM
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Сенаторы США обеспокоены доступом разработчиков из России и КНР к базе данных Facebook

Сенаторы демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио утверждают, что у разработчиков из России, Ирана, Китая и КНДР есть доступ к личным данным пользователей Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они направили письмо главе Meta Марку Цукербергу с пробой разъяснить ситуацию, пишет Reuters.

Из письма (.pdf) сенаторов следует, что как минимум с сентября 2018 года сотни тысяч разработчиков в ряде стран «повышенного риска» имели доступ «к значительным объемам конфиденциальных пользовательских данных» Facebook. В частности, сенаторы ссылаются на внутренний документ Meta, свидетельствующий о том, что почти 90 тыс. разработчиков в Китае получили доступ к данным профилей, фотографиям и личным сообщениям пользователей, хотя Facebook не работает в КНР. Доступ к информации также якобы имело более 42 тыс. разработчиков в России и «тысячи» разработчиков в Иране и Северной Корее.

Сенаторы опасаются, что полученные данные могли быть использованы для шпионажа. «У нас есть серьезные опасения по поводу того, в какой степени этот доступ (к информации пользователей.— "Ъ") мог способствовать деятельности иностранных разведывательных служб, начиная от злонамеренного иностранного влияния и заканчивая контрразведкой»,— уточняется в письме.

Его авторы попросили господина Цукерберга ответить на ряд вопросов, в том числе о количестве российских разработчиков, получивших доступ к информации. В Facebook пока никак не прокомментировали это письмо.

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