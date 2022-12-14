Глава Екатеринбурга утвердил схему вывоза незаконных киосков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее работу объектов нестационарной торговли. Среди прочего, документ регламентирует порядок выявления, вынос и демонтаж незаконно размещенного киоска, а также условия его хранения и возврата владельцу, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Чтобы определить статус объекта, на место будет выезжать представитель районной администрации, который осмотрит киоск и по кадастровому номеру определить принадлежность земельного участка, на котором он расположен. Если будет установлено, что объект находится на муниципальной земле, либо право государственной собственности на него не разграничено, будет составлен акт о выявлении его незаконного размещения.

Согласно документу, курировать вопросы нестационарной торговли будут в каждом районе 5-7 человек, в том числе — замглавы администрации района, курирующий вопросы потребительского рынка, представители отдела по потребительскому рынку, отдела земельных отношений и строительства и юридического отдела.

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Торговый объект, который был демонтирован без участия его владельца, может быть возвращен после подтверждения прав на него, а также погашения расходов, связанных с выносом, демонтажем и хранением.

Ранее в Верх-Исетском районе Екатеринбурга между владельцами двух киосков с фейерверками возник конфликт, который перерос в стрельбу. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в потасовке участвовали более десяти человек с обеих сторон, в результате стрельбы пострадал 19-летний Никита.

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Катерина Якушева