Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке откроется после трех лет реконструкции

Об открытии 8 февраля после капитального ремонта главного спортивного объекта Новокузнецка - арены Кузнецких металлургов - объявил в соцсетях мэр города Сергей Кузнецов. Гостями мероприятия станут воспитанники детских спортивных школ хоккея юга Кузбасса, болельщики, студенты вузов, также приглашены семьи участников специальной военной операции.

В рамках открытия пройдет «Матч открытия - матч памяти Короленко» между представителями ночной хоккейной лиги Кузбасса и командой «Легенды хоккея» с участием Вячеслава Фетисова, Александра Якушева, Алексея Морозова и др.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, арена «станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии», здесь будут тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург», и смогут заниматься спортом жители юга региона.

На реконструкцию арены «Кузнецких металлургов», как ранее заявляли власти Кузбасса, было выделено 3,2 млрд руб. О старте реконструкции арены было объявлено еще в мае 2019 года, работы начались в апреле следующего. Первоначально планировалось завершить их в сентябре 2020 года. Затем несколько раз пуск объекта откладывался в связи с необходимостью новых работ. О завершении строительных и о начале пусканаладочных работ на арене Сергей Кузнецов объявлял в начале декабре прошлого года.

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Игорь Лавренков, Кемерово